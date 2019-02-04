2019-02-04T11:12:12+03:00
Общество

Мошенники представляются сотрудниками МЧС в Удмуртии

Они предлагают купить противопожарное оборудование
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии появились лже-сотрудники МЧС, которые предлагают купить противопожарное оборудование. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике.

- На телефон доверия ГУ МЧС России по Удмуртии поступает информация о том, что неизвестные лица звонят руководителям малого и среднего бизнеса и предлагают купить противопожарное оборудование, методички, а также пытаются проникнуть в квартиру с целью проверки помещений, - сообщает ведомство.

Главное управление МЧС по республике информирует!

Действующие сотрудники МЧС при проведении любых проверок или профилактических мероприятий обязаны быть в форменной одежде и предъявлять служебное удостоверение.

Призываем проявлять бдительность и осторожность. О подобных случаях необходимо сообщить в правоохранительные органы.

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике 8 (3412) 51-99-99

Телефон доверия МВД по Удмуртской Республике 8 (3412)419-373; 8 (3412)419-474

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ИСТОЧНИК KP.RU

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