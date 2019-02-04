Мошенники представляются сотрудниками МЧС в Удмуртии
В Удмуртии появились лже-сотрудники МЧС, которые предлагают купить противопожарное оборудование. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике.
- На телефон доверия ГУ МЧС России по Удмуртии поступает информация о том, что неизвестные лица звонят руководителям малого и среднего бизнеса и предлагают купить противопожарное оборудование, методички, а также пытаются проникнуть в квартиру с целью проверки помещений, - сообщает ведомство.
Главное управление МЧС по республике информирует!
Действующие сотрудники МЧС при проведении любых проверок или профилактических мероприятий обязаны быть в форменной одежде и предъявлять служебное удостоверение.
Призываем проявлять бдительность и осторожность. О подобных случаях необходимо сообщить в правоохранительные органы.
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике 8 (3412) 51-99-99
Телефон доверия МВД по Удмуртской Республике 8 (3412)419-373; 8 (3412)419-474
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ИСТОЧНИК KP.RU
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