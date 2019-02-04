Женщина из Удмуртии обвиняется в избиении своей трехлетней дочки
В Удмуртии женщина обвиняется в жестоком обращении со своей трехлетней дочерью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
- Прокуратура проводила проверку по обращению. Выяснилось, что женщина не занималась ребенком, кроме того, она избивает девочку, - сообщает ведомство.
По постановлению прокурора в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
Расследование уголовного дела контролируется прокуратурой.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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