Женщина из Удмуртии обвиняется в избиении своей трехлетней дочки

СЕГОДНЯ 12:08 2019-02-04T12:08:53+03:00

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В Удмуртии женщина обвиняется в жестоком обращении со своей трехлетней дочерью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Прокуратура проводила проверку по обращению. Выяснилось, что женщина не занималась ребенком, кроме того, она избивает девочку, - сообщает ведомство.

По постановлению прокурора в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Расследование уголовного дела контролируется прокуратурой.

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ИСТОЧНИК KP.RU