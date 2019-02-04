Более 200 единиц незаконного оружия изъято в Удмуртии за прошлый год

СЕГОДНЯ 12:50 2019-02-04T12:51:56+03:00

Также были конфискованы боеприпасы и взрывчатые вещества

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За 12 месяцев 2018 года правоохранительными органами республики было выявлено 283 преступления, связанных с незаконным оборотом оружия, и 128 лиц привлечены к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ по УР.

В 43 случаях оружие не просто хранилось или приобреталось, а изготавливалось подозреваемыми самостоятельно; также зафиксировано 4 кражи. К уголовной ответственности за указанные преступления привлечено 128 лиц.

Всего за год сотрудники правоохранительных органов изъяли 202 единицы оружия, а также 5 взрывных устройств и почти 600 кг. взрывчатых веществ.

А вот о добровольной сдаче за год поступило всего 22 заявления.

МВД по Удмуртской Республике напоминает: граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся у них оружие, освобождаются от уголовной ответственности.

За каждую сданную единицу оружия, боеприпасов и взрывных устройств установлена плата.

Обратиться с заявлением о добровольной сдаче оружия граждане могут в любое территориальное подразделение Министерства внутренних дел по Удмуртской Республике.

ИСТОЧНИК KP.RU