Автобус в Ижевске потерял колеса
В Ижевске на улице А.Н. Сабурова при подъезде к остановке "ТРК Петровский" сломался автобус – у транспортного средства оказались повреждены задние колеса. Фото выложили в соцсети взволнованные ижевчане.
Как сообщила Наталья Кузнецова, пресс-секретарь ИПОПАТ, травм среди пассажиров нет. К месту аварии была направлена техническая помощь для произведения первичного ремонта. После устранения поломки автобус самостоятельно проследует в парк для проведения детального осмотра и установления причин неисправности.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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