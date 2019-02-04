Автобус в Ижевске потерял колеса

СЕГОДНЯ 14:07 2019-02-04T14:17:22+03:00

Никто из пассажиров в результате происшествия не пострадал

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В Ижевске на улице А.Н. Сабурова при подъезде к остановке "ТРК Петровский" сломался автобус – у транспортного средства оказались повреждены задние колеса. Фото выложили в соцсети взволнованные ижевчане.

Как сообщила Наталья Кузнецова, пресс-секретарь ИПОПАТ, травм среди пассажиров нет. К месту аварии была направлена техническая помощь для произведения первичного ремонта. После устранения поломки автобус самостоятельно проследует в парк для проведения детального осмотра и установления причин неисправности.

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ИСТОЧНИК KP.RU