Житель Ижевска вымогал у случайного знакомого 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:18 2019-02-04T16:18:07+03:00

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В Ижевске по подозрению в вымогательстве сотрудниками полиции задержан 33-летний неработающий, ранее судимый мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ по УР.

По версии следствия, потерпевший и подозреваемый познакомились в августе 2018 года. Сначала они совместно распивали алкоголь, затем между ними произошла ссора. Во время конфликта подозреваемый нанес собутыльнику побои, после чего под надуманным предлогом потребовал у него 200 тыс. рублей. Такой большой суммы у потерпевшего не имелось, и злоумышленник потребовал оформить кредит.

По факту вымогательства, совершенного с применением насилия, возбуждено уголовное дело. На данный момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет

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ИСТОЧНИК KP.RU