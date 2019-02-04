Автомобилистов Ижевска просят не мешать снегоуборочным работам

СЕГОДНЯ 16:56 2019-02-04T16:56:37+03:00

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В Ижевске с 4 по 9 февраля на улицах будут проводится снегоуборочные работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Дорожные службы будут устранять заужения проезжей части и вывозить снег со следующих улиц:

4 февраля - Клубная (шлюзовой проезд), И. Закирова, 7-я Подлесная, 9-я Подлесная, Парашютная, Южная, Кирова, Пушкинская, Партизанская, Красногеройская, Удмуртская, Ленина, пер. Широкий.

5 февраля – Гастелло, Моторная, Нижняя, Студенческая, Парашютная, Планерная, Кирова, Пушкинская, Партизанская, Красногеройская, Удмуртская, Ленина, пер. Широкий.

6 февраля – Баранова (межквартальный проезд), Камбарская, Студенческая, Парашютная, Планерная, Кирова, Пушкинская, Партизанская, Удмуртская, Ленина.

7 февраля – Увинская (межквартальный проезд), Бабушкина, Ухтомского, Металлургов, Металлистов, Планерная, Пушкинская, Удмуртская, Советская, 50 лет Октября.

8 февраля – Автономная, Ухтомского, проезд от 9-й Подлесной до 50 лет ВЛКСМ вдоль СНТ Металлург-2, Пушкинская, Удмуртская, Советская, Пастухова, 50 лет Октября.

9 февраля – Депутатская, Пушкинская, Красногеройская, Советская, Пастухова.

Автовладельцев просят не мешать снегоуборочной технике и не оставлять машины на обочинах дорог, особенно ночью. В противном случае совместно с ГИБДД дорожники будут вычислять владельца автомобиля и требовать его убрать. В случае отказа – автомобили будут переставлять с помощью эвакуатора.

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ИСТОЧНИК KP.RU