Боксер-профессионал Александр Поветкин принял участие в открытии зала бокса в Ижевске
В Ижевске, 4 февраля, был открыт зал бокса «Золотая перчатка» имени Андрея Абрамова. В торжественной церемонии принял участие российский боксер-профессионал Александр Поветкин. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
- Мы испытываем гордость, что удмуртскую землю посетил легендарный боксер-профессионал, заслуженный мастер спорта России, Олимпийский чемпион, чемпион Мира и чемпион России, двукратный чемпион Европы, чемпион Игр доброй воли, уважаемый всеми нами Александр Поветкин. Открытие нового боксерского зала – настоящий праздник для любителей бокса. Уверен, что здесь будет заниматься и расти новое поколение чемпионов, - сказал приветственное слово председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.
На мероприятии Александр Поветкин подарил воспитаннице одного из детских домов республики свои боксерские перчатки. Заветной мечтой девочки было увидеть спортсмена и пожать ему руку.
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
- Хочется поздравить всех с открытием зала бокса имени Андрея Васильевича Абрамова, пожелать всем здоровья, силы. Ребята, тренируйтесь, становитесь сильнее и побеждайте. Я считаю, что это хороший зал, и для начала это то, что вам надо, - сказал Александр Поветкин.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Внимание автомобилистам! Администрация города опубликовала список улиц, где будут проводиться снегоуборочные работы (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»