Боксер-профессионал Александр Поветкин принял участие в открытии зала бокса в Ижевске

СЕГОДНЯ 17:28 2019-02-04T17:28:21+03:00

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В Ижевске, 4 февраля, был открыт зал бокса «Золотая перчатка» имени Андрея Абрамова. В торжественной церемонии принял участие российский боксер-профессионал Александр Поветкин. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

- Мы испытываем гордость, что удмуртскую землю посетил легендарный боксер-профессионал, заслуженный мастер спорта России, Олимпийский чемпион, чемпион Мира и чемпион России, двукратный чемпион Европы, чемпион Игр доброй воли, уважаемый всеми нами Александр Поветкин. Открытие нового боксерского зала – настоящий праздник для любителей бокса. Уверен, что здесь будет заниматься и расти новое поколение чемпионов, - сказал приветственное слово председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

На мероприятии Александр Поветкин подарил воспитаннице одного из детских домов республики свои боксерские перчатки. Заветной мечтой девочки было увидеть спортсмена и пожать ему руку.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

- Хочется поздравить всех с открытием зала бокса имени Андрея Васильевича Абрамова, пожелать всем здоровья, силы. Ребята, тренируйтесь, становитесь сильнее и побеждайте. Я считаю, что это хороший зал, и для начала это то, что вам надо, - сказал Александр Поветкин.

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ИСТОЧНИК KP.RU