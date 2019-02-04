2019-02-04T17:28:21+03:00
Общество

Боксер-профессионал Александр Поветкин принял участие в открытии зала бокса в Ижевске

Торжественная церемония открытия прошла 4 февраля
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Изменить размер текста:

В Ижевске, 4 февраля, был открыт зал бокса «Золотая перчатка» имени Андрея Абрамова. В торжественной церемонии принял участие российский боксер-профессионал Александр Поветкин. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

- Мы испытываем гордость, что удмуртскую землю посетил легендарный боксер-профессионал, заслуженный мастер спорта России, Олимпийский чемпион, чемпион Мира и чемпион России, двукратный чемпион Европы, чемпион Игр доброй воли, уважаемый всеми нами Александр Поветкин. Открытие нового боксерского зала – настоящий праздник для любителей бокса. Уверен, что здесь будет заниматься и расти новое поколение чемпионов, - сказал приветственное слово председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

На мероприятии Александр Поветкин подарил воспитаннице одного из детских домов республики свои боксерские перчатки. Заветной мечтой девочки было увидеть спортсмена и пожать ему руку.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

- Хочется поздравить всех с открытием зала бокса имени Андрея Васильевича Абрамова, пожелать всем здоровья, силы. Ребята, тренируйтесь, становитесь сильнее и побеждайте. Я считаю, что это хороший зал, и для начала это то, что вам надо, - сказал Александр Поветкин.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Внимание автомобилистам! Администрация города опубликовала список улиц, где будут проводиться снегоуборочные работы (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
5 февраля ООО «УКС» начинает второй этап проверки теплосетей в Ижевске с помощью красителя
Участники вечеринки, на которой погиб рэпер Децл, в студии «Прямого эфира» на канале «Россия»
Автомобилистов Ижевска просят не мешать снегоуборочным работам
Житель Ижевска вымогал у случайного знакомого 200 тысяч рублей
Выставка «Куба рядом» открывается в Ижевске
Децл умер: стали известны предварительные итоги судмедэкспертизы
Автобус в Ижевске потерял колеса
Стали известны время и место похорон погибшего в Ижевске рэпера Децла
Более 200 единиц незаконного оружия изъято в Удмуртии за прошлый год
Женщина из Удмуртии обвиняется в избиении своей трехлетней дочки
Около четырех тысяч бутылок со спиртосодержащими жидкостями изъяли в Удмуртии
Ночь на 5 февраля в Удмуртии станет самой морозной за всю зиму
Мошенники представляются сотрудниками МЧС в Удмуртии
Смертельное ДТП произошло в Удмуртии 2 февраля
С 1 февраля 2019 года в Удмуртии началась рассылка квитанций за услугу «обращение с ТКО»
5 и 6 февраля в Удмуртии пройдет чемпионат по сноуборду
Как двигаться на перекрестке улиц Удмуртская и 10 лет Октября в Ижевске?
С 21 по 28 января в Удмуртии повысились цены на помидоры
Соревнования по зимнему картингу прошли в Удмуртии
Молодежная команда ижевского «Зенита» сыграла вничью с «Миланом» и «Вильнюсом»
С 1 февраля в Удмуртии выросли социальные выплаты
Расстояние не помеха для спорта: в Ижевске открылись Всероссийские соревнования по бочча
Погода на неделю в Ижевске: холодно и снежно