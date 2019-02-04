2019-02-04T18:04:56+03:00
Происшествия

Участники вечеринки, на которой погиб рэпер Децл, в студии «Прямого эфира» на канале «Россия»

Программу покажут 4 февраля [видео]
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
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4 февраля покажут программу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, в которой участники вечеринки, где провел свои последние минуты жизни рэпер Децл.

Они расскажут, что на самом деле произошло и почему врачи не смогли спасти исполнителя.

Телепрограмму можно будет посмотреть на телеканале «Россия» в 18.25 по местному времени.

Напомним, Децл погиб, после выступления на закрытой вечеринке в Ижевске.

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Вот уже сутки вся страна обсуждает трагедию, которая произошла в Ижевске – в ночь на 3 февраля в кафе POSH умер Децл. Что именно случилось на вечеринке, "Комсомолке" рассказала девушка, которая вела мероприятие (подробнее).

Последняя вечеринка Децла: смерть в 35. Трейлер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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