Участники вечеринки, на которой погиб рэпер Децл, в студии «Прямого эфира» на канале «Россия»

СЕГОДНЯ 17:59 2019-02-04T18:04:56+03:00

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4 февраля покажут программу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, в которой участники вечеринки, где провел свои последние минуты жизни рэпер Децл.

Они расскажут, что на самом деле произошло и почему врачи не смогли спасти исполнителя.

Телепрограмму можно будет посмотреть на телеканале «Россия» в 18.25 по местному времени.

Напомним, Децл погиб, после выступления на закрытой вечеринке в Ижевске.

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ИСТОЧНИК KP.RU