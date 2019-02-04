Участники вечеринки, на которой погиб рэпер Децл, в студии «Прямого эфира» на канале «Россия»
4 февраля покажут программу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, в которой участники вечеринки, где провел свои последние минуты жизни рэпер Децл.
Они расскажут, что на самом деле произошло и почему врачи не смогли спасти исполнителя.
Телепрограмму можно будет посмотреть на телеканале «Россия» в 18.25 по местному времени.
Напомним, Децл погиб, после выступления на закрытой вечеринке в Ижевске.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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