2019-02-04T18:16:11+03:00
Общество

5 февраля ООО «УКС» начинает второй этап проверки теплосетей в Ижевске с помощью красителя

Вводить краситель будут в систему теплоснабжения от ижевской ТЭЦ-2
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске с 5 февраля Удмуртские коммунальные системы начинают второй этап проверки теплосетей с помощью красителя. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

Краситель будут вводить в систему теплоснабжения от Ижевской ТЭЦ-2, которая охватывает Устиновский район и частично Индустриальный, Первомайский и Октябрьский районы города.

Ввод красителя позволит определить места утечек, неплотностей и дефектов в системе. Также точки врезок в трубопроводы. Краситель применяется только в сети теплоснабжения и вода не должна окрашиваться в жилых домах.

В случае окрашивания воды в квартирах, необходимо срочно сообщить в управляющую компанию или по телефону городской информационной службы: 072 (с мобильного телефона: 998-072).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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