СЕГОДНЯ 06:04 2019-02-05T06:04:49+03:00

Руководитель региона пригласил Васильеву на открытие школы в селе Совхозный в августе этого года

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Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с министром просвещения России Ольгой Васильевой. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В ходе встречи руководитель региона рассказал о ситуации в сфере образования в республике. Он проинформировал главу ведомства, что в Удмуртии в последние годы растет количество медалистов и выпускников, успешно сдающих единый государственный экзамен. Так, в прошлом учебном году 43 выпускника выполнили работы на 100 баллов.

В 2018 году Удмуртия заняла 6 место в рейтинге регионов по организации и проведению государственной итоговой аттестации, в 2017 году регион был лишь на 58-й позиции.

Важным событием стало участие студентов из республики в финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), состоявшегося в Южно-Сахалинске в августе 2018 года. Четыре студента Удмуртии были награждены за профессионализм.

Бречалов также отметил, что в 2018 году повысился рейтинг образовательных учреждений Удмуртии. В ТОП 500 лучших школ России вошли восемь общеобразовательных организаций города Ижевска, а экономико-математический лицей № 29 удмуртской столицы вошёл в ТОП 25 лучших школ страны.

Глава региона во время встречи обратился к министру с просьбой о выделении средств из федерального бюджета на строительство школы в посёлке Кез. Эту школу планировалось достроить в 2020 году и ввести в 2021 году. Но в посёлке в настоящее время остро стоит проблема переполненности общеобразовательных учреждений. В действующих школах обучается в 1,5-2 раза больше детей, чем предусмотрено проектом. Классы переполнены, дети учатся в две смены. Для строительства ранее планируемого срока необходимо изыскать более 346 миллионов рублей. Ольга Васильева обещала рассмотреть письмо Главы.

Стороны также обсудили вопрос строительства в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» общеобразовательной школы по улице архитектора Берша в Устиновском районе Ижевска.

На встрече речь шла и о необходимости обновления парка школьных автобусов. Ещё одним пунктом повестки встречи с федеральным министром стал вопрос усиления антитеррористической защищённости образовательных организаций республики.

Кроме этого, Александр Бречалов пригласил Ольгу Васильеву на открытие школы в селе Совхозный в августе 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU