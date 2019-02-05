2019-02-05T08:38:33+03:00
Общество

Портрет с изображением уроженца Удмуртии опубликовал сайт журнала Vogue

Снимок сделан в стилистике нидерландской живописи XIV-XV веков
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: vk.com/daniil.danilovФото: vk.com/daniil.danilov
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Портрет с изображением глазовчанина Даниила Данилова опубликовал сайт журнала Vogue. Об этом сообщает глазовская газета «Красное знамя».

- Снимок - часть фотопроекта «Моя Голландия». Он сделан в стилистике нидерландской живописи XIV-XV веков. За основу была выбрана картина Джованни Беллини «Мужской портрет» 1475 года, - говорит Даниил. - Когда я узнал, что фотографию с моим изображением отобрали редакторы и опубликовали на сайте известного журнала - был немного растерян, но очень рад. Такие события вдохновляют развиваться. Полагаю, что это высокая оценка совместного труда фотографа и модели.

Отметим, что с 2009 года молодой человек живет в Екатеринбурге. Фото в редакцию журнала отправила фотограф, снимавшая Даниила, Оксана Приходько. Фотография прошла жесткий отбор.

Сейчас Даниил работает педагогом дополнительного образования и руководит одним из структурных подразделений екатеринбургского детско-юношеского центра. Свободное время посвящает танцам и пробует себя в качестве модели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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