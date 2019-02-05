На «Российском инвестиционном форуме-2019» Удмуртия подпишет 11 соглашений

СЕГОДНЯ 09:17 2019-02-05T09:23:26+03:00

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«Российский инвестиционный форум-2019» пройдет в Сочи, где Удмуртия планирует подписать 11 соглашений, целью которых будет развитие инвестиционных возможностей региона и расширение сотрудничества в сферах туризма, спорта и банковских услуг. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- На полях форума мы заключим соглашение с АО Концерн «Калашников» для создания одноименного оператора спортивных любительских стартов - ООО «Калашников Спорт». Это новое направление сотрудничества между Правительством Удмуртской Республики и концерном, целью которого является вовлечение людей всех возрастов в занятия спортом через организацию любительских стартов. Мероприятия будут проводиться по мировым стандартам качества и сервиса. Планируется проведение любительских соревнований в Удмуртии и других регионах страны, запуск «Школы биатлона», - сообщает первый заместитель председателя правительства республики Александр Свинин.

Мероприятие пройдет с 14 по 15 февраля, участие в форуме примут более трех тысяч человек из 60 стран.

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ИСТОЧНИК KP.RU