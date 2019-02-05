2019-02-05T09:52:36+03:00
Общество

Новые полигоны могут послужить снижению тарифа за вывоз мусора в Удмуртии

На данный момент в республике пять полигонов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Удмуртии могут снизить тариф за вывоз мусора, если создадут новые полигоны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Александра Бречалова.

- Есть резерв для понижения тарифа. У нас пять полигонов, а основная составляющая цены — логистическое плечо. Есть желающие инвестировать в создание полигонов, это прибыльный бизнес, - заявил Александр Бречалов.

Глава Удмуртии отметил, что мусорная реформа эффективна. По его словам с 1 по 20 января 2019 года было собрано на четыре тысячи тонн мусора больше, чем в прошлом году.

Сейчас тариф на вывоз мусора в республике составляет 98, 48 рублей за каждого прописанного жителя в многоквартирном доме и 95,20 рублей для жителей частного сектора.

Напомним, что с 1 февраля 2019 года жители Удмуртии начнут получать квитанции за услугу «обращение с ТКО». Как правильно «читать» платежку?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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