Новые полигоны могут послужить снижению тарифа за вывоз мусора в Удмуртии

СЕГОДНЯ 09:52 2019-02-05T09:52:36+03:00

На данный момент в республике пять полигонов

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии могут снизить тариф за вывоз мусора, если создадут новые полигоны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Александра Бречалова.

- Есть резерв для понижения тарифа. У нас пять полигонов, а основная составляющая цены — логистическое плечо. Есть желающие инвестировать в создание полигонов, это прибыльный бизнес, - заявил Александр Бречалов.

Глава Удмуртии отметил, что мусорная реформа эффективна. По его словам с 1 по 20 января 2019 года было собрано на четыре тысячи тонн мусора больше, чем в прошлом году.

Сейчас тариф на вывоз мусора в республике составляет 98, 48 рублей за каждого прописанного жителя в многоквартирном доме и 95,20 рублей для жителей частного сектора.

Напомним, что с 1 февраля 2019 года жители Удмуртии начнут получать квитанции за услугу «обращение с ТКО». Как правильно «читать» платежку?

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Сочи пройдет "Российский инвестиционный форум-2019". Какие соглашения планирует подписать Удмуртия? Первый заместитель председателя правительства республики Александр Свинин рассказал о планах (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU