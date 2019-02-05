«Столкнулся со встречным автомобилем»: мужчина погиб в ДТП в Удмуртии

СЕГОДНЯ 10:40 2019-02-05T10:40:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии 4 февраля, на 23 километре автодороги «с. Киясово – с. Ермолаево» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

- 64-летний мужчина, водитель автомобиля «Шевроле-Нива» при обгоне столкнулся со встречным грузовиком, которым управлял 53-летний мужчина, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В результате ДТП водитель «Шевроле-Нива» погиб.

ВАЖНО!

В соответствие с пунктом 11.1. Правил дорожного движения РФ, водителю запрещается выполнять обгон в случаях, если: транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия; транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево; следующее за ним транспортное средство начало обгон; по завершении обгона он не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу.

Также нельзя осуществлять маневра «обгон» в зоне действия запрещающего знака «обгон запрещен» и на участках дороги с ограниченной видимостью, не позволяющих правильным образом оценить складывающуюся дорожную обстановку.

Будьте предельно внимательны, не создавайте аварийных ситуаций!

ИСТОЧНИК KP.RU