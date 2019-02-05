2019-02-05T11:02:50+03:00
Общество

Бесплатный тур по новостройкам пройдет в Ижевске

На каждом объекте представитель застройщика ответит на интересующие вопросы
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске 16 февраля, в субботу, пройдет первый в 2019 году тур по новостройкам от «Комсомольской правды-Ижевск».

В ходе тура ижевчане смогут получить консультацию по ипотеке от специалистов «Сбербанка» и АО «Икур», сразу подать заявку на расчет и получение ипотеки.

Для участников выделят автобус в сопровождении «гида». Все присутствующие посетят площадки строящихся домов: ЖК «Седьмое небо», ЖК «Дружный», ЖК «Зведный», «Дом на Фруктовой», ЖК «Я живу! На Подлесной», ЖК «Панорама плаза». На каждом объекте гостей встретит представитель застройщика и ответит на все интересующие вопросы.

Выезд автобуса состоится от Дворца главы республики в 09:00 и продлится до 14:00.

Заявки на участие в тур по новостройкам принимаются по телефону (3412) 945-010, 945-000 и на почту kp@mgcentr.ru

ООО фирма «Ариго»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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