2019-02-05T14:11:18+03:00
Происшествия

В Удмуртии мужчина зарубил знакомого топором

Подозреваемый и жертва были пьяны
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В жестоком убийстве обвиняется пожилой житель Кизнерского района, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного Комитета России по Удмуртской Республике.

По данным следствия, накануне случившегося 1 февраля 71-летний подозреваемый находился дома. Вместе с 49-летним знакомым он распивал спиртное. Между мужчинами произошла ссора, в результате которой хозяин квартиры нанес гостю несколько ударов топором по голове. Потерпевший скончался на месте от полученных травм.

Полиция осмотрела место происшествия, обнаружив и изъяв орудие преступления – топор. Сейчас назначены все необходимые экспертизы. По ходатайству следователя обвиняемого заключиили под стражу. Ведется расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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