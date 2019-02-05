Микрофинансовую организацию в Ижевске ограбил мужчина в маске
В Ижевске мужчина в маске ограбил микрофинансовую организацию. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
- Мужчина в маске ворвался в помещение, угрожая ножом, потребовал деньги. Он забрал все деньги из кассы - 30 тысяч рублей, - сообщает ведомство.
Личность подозреваемого удалось установить, им оказался 28-летний ранее судимый ижевчанин. На данный момент он находится в следственном изоляторе. Возбуждено уголовное дело, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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