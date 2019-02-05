2019-02-05T16:40:15+03:00
Происшествия

Микрофинансовую организацию в Ижевске ограбил мужчина в маске

Грабителем оказался 28-летний ранее судимый ижевчанин [видео]
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске мужчина в маске ограбил микрофинансовую организацию. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Мужчина в маске ворвался в помещение, угрожая ножом, потребовал деньги. Он забрал все деньги из кассы - 30 тысяч рублей, - сообщает ведомство.

Личность подозреваемого удалось установить, им оказался 28-летний ранее судимый ижевчанин. На данный момент он находится в следственном изоляторе. Возбуждено уголовное дело, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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