Бывший сотрудник колонии в Удмуртии украл 4 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 07:05 2019-02-06T07:05:22+03:00

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В Удмуртии бывший сотрудник колонии украл четыре миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Мужчина в 2017 году обманным путем получил единовременную соцвыплату – четыре миллиона рублей. В марте 2018 года, пытаясь реализовать деньги, он купил жилой дом за 1,6 млн рублей, при этом в договоре было указано – 4,3 млн рублей. Остальное (2,5 млн рублей) потратил в личных целях, - сообщает ведомство.

Ущерб федеральному бюджету превысил четыре миллиона рублей. На данный момент уголовное дело передано в суд. На имущество мужчины наложен арест.

Пресс-служба УФСИН по Удмуртии сообщила, что преступление выявлено сотрудниками отдела собственной безопасности ведомства. На момент возбуждения уголовного дела обвиняемый находился на пенсии.

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ИСТОЧНИК KP.RU