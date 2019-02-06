На концерте группы «АлисА» в Ижевске Константин Кинчев посвятил песню Децлу
В Ижевске, на концерте группы «АлисА», солист группы Константин Кинчев посвятил одну из песен Децлу.
Концерт прошел в ДК «Металлург», 5 февраля. Константин Кинчев исполнил песню «Сумерки», посвятив ее Децлу. Темная сцена, гитара и толпа поклонников – атмосферно.
Напомним, что группа «АлисА» прошлый раз выступала 31 января 2018 года (подробнее)
Почти через год группа вновь выступила в Ижевске (подробнее).
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Сотрудника клуба, где погиб Децл, уволили после программы Андрея Малахова (подробнее).
"Сумерки" посвящена Децлу."Алиса", Ижевск, 05.02.2019
ИСТОЧНИК KP.RU
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