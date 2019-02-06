На концерте группы «АлисА» в Ижевске Константин Кинчев посвятил песню Децлу

СЕГОДНЯ 07:52 2019-02-06T07:52:25+03:00

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В Ижевске, на концерте группы «АлисА», солист группы Константин Кинчев посвятил одну из песен Децлу.

Концерт прошел в ДК «Металлург», 5 февраля. Константин Кинчев исполнил песню «Сумерки», посвятив ее Децлу. Темная сцена, гитара и толпа поклонников – атмосферно.

Напомним, что группа «АлисА» прошлый раз выступала 31 января 2018 года (подробнее)

Почти через год группа вновь выступила в Ижевске (подробнее).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Сотрудника клуба, где погиб Децл, уволили после программы Андрея Малахова (подробнее).

"Сумерки" посвящена Децлу."Алиса", Ижевск, 05.02.2019

ИСТОЧНИК KP.RU