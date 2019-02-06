2019-02-06T10:51:14+03:00
Происшествия

На перекрестке в Ижевске столкнулись две машины

Пострадал 36-летний мужчина
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
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В Ижевске 5 февраля напротив дома №129 по улице Кирова столкнулись две машины. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

- 24-летний водитель «Митцубиси» при повороте налево столкнулся с автомобилем «Рено-Логан», за рулем которого был 31-летний мужчина, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В результате ДТП пассажир машины «Рено-Логан», 36-летний мужчина, получил травмы.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает! Перед поворотом налево или разворотом водитель обязан заблаговременно включить указатели поворота, занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, пропустить транспортные средства, двигающиеся во встречном направлении, убедиться в безопасности, и только после выполнения этих требований приступить к маневру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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