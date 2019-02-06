Ижевчанка, задолжавшая 28 млн рублей, несколько раз меняла фамилию

СЕГОДНЯ 10:22 2019-02-06T10:58:52+03:00

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В Ижевске женщина, которая задолжала 28 миллионов рублей, несколько раз меняла фамилию. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

- Первый раз она сменила фамилию после того, как вышла замуж. С новой фамилией в отделе судебных приставов возбуждено пять исполнительных производств на сумму более восьми млн рублей. Далее она сменила фамилию и прописку, с новой фамилией долг составил пять миллионов рублей. При очередной смене фамилии долг вырос - 15,5 млн рублей, - сообщает ведомство.

В ходе розыска было установлено, где находится должница. На данный момент у женщины нет права выезжать за пределы России.

На официальном сайте УФССП России по Удмуртской Республике в разделе «Деятельность» подразделе «Розыск» размещена информация о должниках, находящихся в розыске. О наличии сведений просим сообщать в дежурную часть УФССП России по Удмуртской Республике по телефону (3412) 27-12-88.

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ИСТОЧНИК KP.RU