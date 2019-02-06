2019-02-06T11:11:11+03:00
Общество

Движение трамваев №2, 5, 7, 9 в Ижевске временно перенаправлено

На путях проводятся ремонтные работы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске движение трамваев №2, 5, 7, 9 временно перенаправлено. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

На путях проводят ремонтные работы, движение организовано:

2 маршрут: ул.Промышленная - ул.Ленина - Центр - ул.Кирова - улица Тимирязева, далее через Восточный посёлок, ул.Ленина до ул.Промышленной;

5 маршрут: ул.Огнеупорная - ул.К.Маркса - Центр - ул.Ленина - ул.Халтурина - ул.Тимирязева, далее по ул.Авангардной, ул.Кирова, через Центр на ул.Огнеупорную;

7 маршрут: гор.Металлургов - ул.Кирова - ул.Тимирязева;

9 маршрут: ул.Московская - ул.К.Маркса - Центр - ул.Кирова - ул.Тимирязева.

В ближайшее время все неудобства будут устранены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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