Движение трамваев №2, 5, 7, 9 в Ижевске временно перенаправлено
В Ижевске движение трамваев №2, 5, 7, 9 временно перенаправлено. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
На путях проводят ремонтные работы, движение организовано:
2 маршрут: ул.Промышленная - ул.Ленина - Центр - ул.Кирова - улица Тимирязева, далее через Восточный посёлок, ул.Ленина до ул.Промышленной;
5 маршрут: ул.Огнеупорная - ул.К.Маркса - Центр - ул.Ленина - ул.Халтурина - ул.Тимирязева, далее по ул.Авангардной, ул.Кирова, через Центр на ул.Огнеупорную;
7 маршрут: гор.Металлургов - ул.Кирова - ул.Тимирязева;
9 маршрут: ул.Московская - ул.К.Маркса - Центр - ул.Кирова - ул.Тимирязева.
В ближайшее время все неудобства будут устранены.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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