Пост руководителя аппарата администрации Ижевска занял Денис Логинов

СЕГОДНЯ 10:55 2019-02-06T11:07:11+03:00

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В Ижевске на пост руководителя аппарата администрации города назначен Денис Логинов. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

20 декабря 2018 года городская дума согласовала назначение Дениса Логинова. С 2009 года должность занимал Алексей Тимофеев.

Денис Логинов с 2009 по 2014 год был замруководителя администрации президента и правительства Удмуртии. В 2014 году был министром по делам молодежи республики.

Также он курировал благотворительные проекты фонда «САФМАР» Михаила Гуцериева: строительство Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, Центральной мечети Ижевска, реконструкцию стадиона на территории Гуманитарно-юридического лицея №86, закупку автомобилей «Скорой помощи» и другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU