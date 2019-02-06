В Устиновском районе Ижевска у гипермаркета «Магнит» на Молодежной открылась «Всероссийская ярмарка»

СЕГОДНЯ 11:00 2019-02-06T12:23:37+03:00

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6 февраля в Устиновском районе Ижевска в павильоне на площадке гипермаркета «Магнит» (ул. Молодежная, 107а) начала работу «Всероссийская ярмарка». Участниками ярмарки стали 62 предприятия – производители и предприниматели из 23 регионов России. 5 дней у жителей Ижевска есть на то, чтобы по достоинству оценить молочные продукты из Удмуртии, Белоруссии, Абхазии; рыбные деликатесы, фермерские колбасы, специи, коллекции чая, белевскую пастилу и другие сладости. Все на ярмарке свежее, только что с фабрик и из частных цехов.

Для ценителей качества и стиля представлены коллекции финской верхней одежды, текстиль от костромских и кировских мастериц, авторские кожаные сумки от производителя из Санкт-Петербурга, кукморская валяная обувь, унты, кашемировые изделия. К праздникам можно приобрести интересные подарки.

В субботу и воскресенье в поддержку Всемирного дня пельменя на ярмарке пройдет семейный конкурс «Пельменелепия». К участию приглашаются семейные команды из двух взрослых и ребенка от 5 до 14 лет. 9 февраля 20 команд примут участие в первом этапе конкурса. В финал пройдут 10 команд. 10 февраля будут определены три команды-победителя, которым достанутся сертификаты номиналом 10 000, 7 000 и 5 000 рублей на ярмарочные покупки. Заявки принимаются до 7 февраля по Viber/WhatsApp +79128511177 или cma@vcudm.ru.

Кроме того, розыгрыш вкусных и полезных товаров с ярмарки ждет покупателей, которые совершат покупку от 500 рублей, заполнят купон и опустят его в барабан. Розыгрыш состоится 10 февраля в 14.00.*

«Всероссийская ярмарка» проводится в Ижевске с 2008 года и сейчас проходит практически еженедельно в 24 городах 11 регионов России. Каждую ярмарку посетители ценят за хороший ассортимент и оригинальность представленных товаров.

Приглашаем за покупками, подарками и праздничным настроением!

Павильон у гипермаркета «Магнит», ул. Молодежная, 107а

Время работы: 6-9 февраля с 10.00 до 19.00, 10 февраля с 10.00 до 16.00.

Телефон контроля качества: 8-912-856-10-28

Подробности: vk.com/ya_izh

*Информация об организаторе, правилах проведения розыгрыша и конкурса «Пельменелепия», а также количестве призов, сроках, месте и порядке их получения по тел. 8-912-856-10-28.

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ИСТОЧНИК KP.RU