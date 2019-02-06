Несколько школ в Удмуртии закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ
В Удмуртии четыре школы закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Наталья Матюшина.
- Закрыли три школы в Ижевске – это №28, 68 и 57, а также школа в Сетлтинском районе. При этом на сегодняшний день закрыты 38 классов в школах и 58 групп в детских садах. В республике отмечается высокий темп роста заболеваемости ОРВИ и пневмонией, - сообщает Наталья Матюшина.
Напомним, что за неделю с 28 января по 3 февраля ОРВИ заболело почти 15 тысяч человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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