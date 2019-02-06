2019-02-06T11:35:14+03:00
Общество

Несколько школ в Удмуртии закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

Три школы находятся в Ижевске
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии четыре школы закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Наталья Матюшина.

- Закрыли три школы в Ижевске – это №28, 68 и 57, а также школа в Сетлтинском районе. При этом на сегодняшний день закрыты 38 классов в школах и 58 групп в детских садах. В республике отмечается высокий темп роста заболеваемости ОРВИ и пневмонией, - сообщает Наталья Матюшина.

Напомним, что за неделю с 28 января по 3 февраля ОРВИ заболело почти 15 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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