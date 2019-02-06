2019-02-06T13:22:36+03:00
Происшествия

Экс-руководителю Общественной палаты Ижевска Людмиле Гуляшиновой продлили срок домашнего ареста

Ранее домашний арест был до 7 февраля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске продлили срок домашнего ареста экс-руководителю общественной палаты Людмиле Гуляшиновой. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Домашний арест продлили на два месяца – по 7 апреля 2019 года включительно с сохранением ранее возложенных на обвиняемую ограничений.

Напомним, что Людмила Гуляшинова обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Она, находясь на должности директора ООО «Финансовая компания «Гид», путем заключения договоров займов и продажи векселей, похитила денежные средства вкладчиков, причинив материальный ущерб на сумму более 115 млн рублей. Всего по уголовному делу в полицию поступило 96 заявлений.

Ранее районный суд Ижевска уже продлевал срок домашнего ареста (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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