2019-02-06T15:17:26+03:00
Происшествия

В ДТП в Ижевске пострадали мужчина и 16-летняя девочка

Предварительная причина аварии - несоблюдение дистанции
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
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В Ижевске 5 февраля напротив дома №174 по Воткинскому шоссе столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

- Автомобиль «Хендай-Солярис» под управленем 47-летнего водителя столкнулся с машиной «Лада-Ларгус», за рулем которой был 34-летний мужчина, - сообщает ведомство.

Предварительная причина ДТП - несоблюдение безопасной дистанции автомобилем «Хендай-Солярис». В результате аварии водитель «Хендай-Солярис» получил травмы, его отвезли в больницу. Также травмы получила пассажирка автомобиля - 16-летняя девочка.

ВАЖНО!

Уважаемые водители! Соблюдайте Правила дорожного движения, будьте предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях. Особое внимание необходимо обратить на соблюдение скоростного режима, дистанции, выполнение предписаний дорожных знаков, исключить резкие маневры. Будьте особо внимательны, не подвергайте свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения опасности!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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