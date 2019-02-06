2019-02-06T16:06:04+03:00
Общество

Проверка качества товара Роспотребнадзора по Удмуртии выявила нарушения

За четвертый квартал 2018 года была проведена 71 проверка
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В Удмуртии управление Роспотребнадзора по республике в четвертом квартале 2018 года провело 71 проверку качества товара на торговых прилавках и обнаружило нарушения. Об этом сообщает пресс-служба управления.

После проверок было изъято 13 килограммов мяса и птицы, 27 кг рыбной продукции, 30 литров пива и 1,5 тысячи пачек папирос и сигарет. Было проверено 35 юрлиц и 36 индивидуальных предпринимателей. В 9 из 10 случаев были выявлены нарушения.

За три месяца в Удмуртии было изъято товаров на общую сумму 370 тысяч рублей. По итогам проверок выдано 63 предписания, наложено 103 административных взыскания на сумму 1,9 млн рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова рассказала о планах на чемпионат мира (подробнее).

В четырех школах Удмуртии объявили карантин (подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автомобилистов Ижевска просят не парковать машины вдоль дорог
На улице Берша в Ижевске началось строительство школы
В ДТП в Ижевске пострадали мужчина и 16-летняя девочка
Александр Бречалов уволил руководителя агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртии
Уроженка Ижевска Алина Загитова рассказала о планах на чемпионат мира
Экс-руководителю Общественной палаты Ижевска Людмиле Гуляшиновой продлили срок домашнего ареста
Несколько школ в Удмуртии закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ
В Устиновском районе Ижевска у гипермаркета «Магнит» на Молодежной открылась «Всероссийская ярмарка»
Пост руководителя аппарата администрации Ижевска занял Денис Логинов
Движение трамваев №2, 5, 7, 9 в Ижевске временно перенаправлено
Ижевчанка, задолжавшая 28 млн рублей, несколько раз меняла фамилию
На перекрестке в Ижевске столкнулись две машины
Директора турагентства в Ижевске обвиняют в краже более 1,5 млн рублей
С 28 января по 3 февраля в Удмуртии ОРВИ заболело свыше 14 тысяч человек
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев прокомментировал ситуацию на дорогах
На концерте группы «АлисА» в Ижевске Константин Кинчев посвятил песню Децлу
Бывший сотрудник колонии в Удмуртии украл 4 миллиона рублей
Сотрудника клуба, где умер Децл, уволили после программы Андрея Малахова
Уроженка Удмуртии фигуристка Елизавета Туктамышева выступит на турнире Dragon Trophy в Словении
Из-за погодных условий на дорогах Удмуртии возможны осложнения
Микрофинансовую организацию в Ижевске ограбил мужчина в маске
Жителя Удмуртии посадили за неуплату алиментов