Проверка качества товара Роспотребнадзора по Удмуртии выявила нарушения

СЕГОДНЯ 15:47 2019-02-06T16:06:04+03:00

За четвертый квартал 2018 года была проведена 71 проверка

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В Удмуртии управление Роспотребнадзора по республике в четвертом квартале 2018 года провело 71 проверку качества товара на торговых прилавках и обнаружило нарушения. Об этом сообщает пресс-служба управления.

После проверок было изъято 13 килограммов мяса и птицы, 27 кг рыбной продукции, 30 литров пива и 1,5 тысячи пачек папирос и сигарет. Было проверено 35 юрлиц и 36 индивидуальных предпринимателей. В 9 из 10 случаев были выявлены нарушения.

За три месяца в Удмуртии было изъято товаров на общую сумму 370 тысяч рублей. По итогам проверок выдано 63 предписания, наложено 103 административных взыскания на сумму 1,9 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU