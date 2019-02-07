Стрелки из Удмуртии завоевали «серебро» на чемпионате России
Стрелки из Удмуртии (Юлия Каримова и Андрей Коньков) завоевали «серебро» на чемпионате России по стрельбе из пневматического оружия (835.8 очка – результат квалификации; 493.0 очка – финал). Об этом сообщается на портале «Спорт Удмуртии».
Первыми в соревнованиях стала пара из Москвы - Анна Сушко и Григорий Шамаков. В квалификации они набрали 831.9 очка, в финале – 495.3.
Призовую тройку замкнула пара из Ямало-Ненецкого автономного округа (Юлия Дьякова, Владимир Масленников) – 832.9 очка – результат квалификации; 430.1 очка – финал.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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