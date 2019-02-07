2019-02-07T10:07:28+03:00
Общество

Парковку на улице 6-я Подлесная в Ижевске запретят

Вскоре там установят знаки
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Евгения ГУСЕВАФото: Евгения ГУСЕВА
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Парковку на улице 6-я Подлесная (от ул. 30 лет Победы до ул. Песочной) запретят в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В скором времени там установят соответствующие знаки.

Напомним, что недавно изменился режим работы светофоров на перекрестке улиц Удмуртская и 10 лет Октября. Она позволит произвести разделение транспортных потоков по улице Удмуртская. На свой разрешающий сигнал светофора можно будет двигаться во всех направлениях, в это время не будет встречного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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