Парковку на улице 6-я Подлесная в Ижевске запретят
Парковку на улице 6-я Подлесная (от ул. 30 лет Победы до ул. Песочной) запретят в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В скором времени там установят соответствующие знаки.
Напомним, что недавно изменился режим работы светофоров на перекрестке улиц Удмуртская и 10 лет Октября. Она позволит произвести разделение транспортных потоков по улице Удмуртская. На свой разрешающий сигнал светофора можно будет двигаться во всех направлениях, в это время не будет встречного движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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