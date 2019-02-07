Студентка ИжГТУ победила на Международной научной олимпиаде по маркетингу

СЕГОДНЯ 07:43 2019-02-07T07:43:33+03:00

Всего в олимпиаде участвовали 93 человека

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Студентка четвертого курса ИжГТУ им. М.Т. Калашникова Ксения Санникова заняла первое место в Международной научной олимпиаде по маркетингу. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртии.

Мероприятие прошло в конце января в Казани. Ксения отлично справилась со всеми тремя блоками заданий:

- эссе на тему «Интернет-маркетинг: плюсы и минусы»;

- три открытых вопроса (участник олимпиады должен был ответить на три открытых вопроса, предполагающих полный и развернутый ответ);

- решение кейса «Сделка века».

Отметим, что всего в олимпиаде участвовали 93 человека из России и зарубежных стран.

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ИСТОЧНИК KP.RU