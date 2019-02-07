Пик заболеваемости мышиной лихорадкой ожидается в Удмуртии в 2019 году

СЕГОДНЯ 08:44 2019-02-07T10:15:25+03:00

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В Удмуртии в 2019 году ожидается пик заболеваемости мышиной лихорадкой. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по республике Наталья Матюшина.

- В 2018 году заболеваемость лихорадкой снизилась в три раза, а также в два раза уменьшилось количество летальных исходов. На данный момент неблагополучными по числу заболевших являются: Ижевск, Вавожский, Завьяловский, Увинский, Игринский районы, - сообщила Наталья Матюшина.

Для того, чтобы не заразиться мышиной лихорадкой, необходимо при уборке на даче пользоваться маской и перчатками. Симптомы заболевания схожи с ОРВИ: высокая температура, головная боль, слабость, тошнота. Также отмечается сухой кашель, заложенность носа.

Напомним, что в Удмуртии началась волна заболеваемости ОРВИ: как обезопасить себя от заражения?

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ИСТОЧНИК KP.RU