2019-02-07T10:33:22+03:00
Общество

Формат национальных праздников Удмуртии может измениться

Для каждого праздника разрабатывают фирменный стиль
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: предоставлено организаторамиФото: предоставлено организаторами
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В Удмуртии могут поменять формат национальных праздников республики. Об этом сообщила министр национальной политики республики Лариса Буранова на заседании этнопресс-клуба.

- Это не значит, что резко что-то изменится. Первоначально будет обсуждение в команде. Пора задуматься и с учетом современных условий задать вопрос: зачем мы проводим мероприятия? И уже из ответа на этот вопрос выстроить формат. Наши праздники нужно вводить в туристический оборот, - пояснила Лариса Буранова.

По словам министра, праздник Гербер должен стать хорошим турпродуктом. В той форме, в какой он проводится уже больше 20 лет, Гербер уже пережил себя. На данный момент совместно с центром дизайна и Министерством нацполитики Удмуртии для каждого праздника разрабатывается фирменный стиль, определяют цели и задачи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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