2019-02-07T11:25:26+03:00
Происшествия

Жителя Удмуртии задержали за незаконный отстрел лося

Мужчина пытался скрыться с места преступления
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии задержали мужчину, который застрелил лося. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Егерь Люкшудьинского района услышал выстрелы в лесу. Сотрудниками полиции был обнаружен мужчина, разделывавший лося. Злоумышленник попытался скрыться, но его задержали, - сообщает ведомство.

Ущерб министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды республики составил 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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