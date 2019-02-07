2019-02-07T15:59:18+03:00
Общество

Клиенты «Дом.ru» стали чаще обращаться в компанию через соцсети и мессенджеры

За 2018 год доля обращений через цифровые каналы выросла на 135%
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Операторы контакт-центров в Ижевске, Набережных Челнах, Омске, Перми приняли за год около 8,8 млн звонков - это на 5% ниже, чем в 2017 году. В 81% случаев операторы отвечают на звонок в первые 45 секунд ожидания, а 92% вопросов решаются с первого обращения. Еще 4,8 миллионов обращений решились без участия сотрудников контакт-центров, голосовое меню с обновленным функционалом отвечает на самые актуальные вопросы клиентов, снижая количество консультаций специалистов.

Также абоненты обращаются в компанию через онлайн-консультант на сайте www.domru.ru, этой возможностью в прошлом году воспользовались более 550 000 раз. Почти 250 000 обращений поступило через официальные аккаунты оператора в «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Viber и «Одноклассники». Чат со специалистами компании в мобильном приложении «Мой Дом.ru» помог решить 115 000 вопросов клиентов. Почти 185 000 обращений поступило через Личный кабинет и e-mail компании. Чаще всего клиенты консультируются по техническим вопросам, операциям по договору и начислениям, в числе других популярных тем - информация о новых услугах, сервисах и акциях, вопросы о подключении тарифах.

Чтобы улучшить обслуживание, оператор анализирует обратную связь от клиентов: абонент может оценить уровень сервиса после обращения в компанию по 5-балльной шкале. По итогам года средняя оценка в цифровых каналах составила 4,84, в телефонном канале - 4,9 балла.

Информация от партнера

ИСТОЧНИК KP.RU

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