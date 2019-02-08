2019-02-08T05:57:51+03:00
Общество

Еще один пешеходный переход могут убрать в Ижевске

В администрацию города уже направлено предложение о его ликвидации
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске могут убрать еще один пешеходный переход. Об этом сообщил начальник 1 отдела УГИБДД по Удмуртии Вениамин Вычужанин в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+).

Пешеходный переход на улице Буммашевская, где на расстоянии 100 метром друг от друга находятся два перехода.

– Один переход непосредственно у автопарка, второй – у налоговой инспекции (Воткинское шоссе, 16Б). Скорее всего, переход у налоговой будет смещен в границу перекрестка Удмуртской и Буммашевской. Там уже есть регулируемый пешеходный переход, – пояснил Вениамин Вычужанин.

Также по словам Вениамина Вычужанина предложение о ликвидации пешеходного перехода уже направлено в администрацию Ижевска. Именно там примут окончательное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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