Глава Удмуртии назначил директора Института развития образования

СЕГОДНЯ 06:11 2019-02-08T06:11:48+03:00

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В Удмуртии Александр Бречалов назначил директором Института развития образования Наталью Сударикову. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Такое решение было принято в ходе рабочей встречи Александра Бречалова с министром образования и науки Удмуртии Светланой Болотниковой и советником главы республики Натальей Судариковой.

- Глобальная задача нацпроекта – войти в десятку лучших в мире по качеству образования. Удмуртия уже включилась в работу по отдельным проектам. Но, вместе с тем, мы понимаем, что задача не будет выполнена, если мы, в первую очередь, не переподготовим, не перезагрузим наше учительство. Поэтому Институту развития образования отводится особая роль, он должен стать флагманом образования, - пояснила Светлана Болотникова.

В связи с этим министр предложила кандидатуру Натальи Судариковой на должность директора Института развития образования. Глава республики поддержал предложение.

СПРАВКА «КП»

Наталья Сударикова окончила УдГУ по специальности «учитель русского языка и литературы», Уральскую академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление». Более 20 лет проработала в сфере образования, прошла путь от учителя до директора школы и первого заместителя министра образования и науки УР. В Государственном Совете УР возглавляла постоянную комиссию по науке, образованию, культуре и молодежной политике, в должности заместителя Председателя Правительства УР, затем советника Главы УР курировала вопросы социальной сферы.

Кандидат педагогических наук. Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Имеет Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».

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ИСТОЧНИК KP.RU