2019-02-08T14:05:11+03:00
Происшествия

Мужчина обманным путем украл 160 тысяч рублей у жителей Ижевска

Он просил взять за него кредит
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске мужчина подозревается в краже на сумму 160 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

- Мужчина обратился к незнакомой девушке с просьбой оформить кредит на покупку телефона, объяснив это тем, что ему не дают кредит из-за плохой кредитной истории. Девушка поверила и выполнила его просьбу, за это мошенник заплатил ей три тысячи рублей. Через некоторое время ижевчанка поняла, что мужчина не собирается платить кредит. Ущерб составил 71 тысячу рублей, - сообщает ведомство.

Злоумышленник был задержан, оказалось, он был ранее судим. Также выяснилось, что он был причастен еще к одной афере - точно такая же ситуация, на этот раз он попросил мужчину взять за него кредит, но за услугу обвиняемый заплатил уже 10 тысяч рублей. Ущерб составил 89 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в значительном размере».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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