Уже в эту субботу в Ижевске состоится четвертый зимний велопарад

СЕГОДНЯ 13:21 2019-02-08T14:09:51+03:00

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В Ижевске 9 февраля, в субботу, пройдет зимний велопарад. Начало в 13:00, сбор участников у администрации города в 12:30. Принять участие может любой желающий.

Парад пройдет по улицам: Администрация – ул. Пушкинская – ул. Кирова – ул. Песочная – ул. Береговая вдоль СК «Купол» – финиш у монумента «Карающий меч» памяти 313 стрелковой дивизии в парке им. Кирова. Общая протяженность маршрута 4 км.

В связи с этим движение для транспорта будет перекрыто с 12:45 до 13:40. По данным администрации Ижевска проезд перекроют по улицам: переулок Северный (на участке от улицы Щорса до улицы Пушкинской); улица Пушкинская (от переулка Северный до улицы Кирова); улица Кирова (от улицы Пушкинской до улицы Песочной); улица Песочная (от улицы Кирова до улицы Береговой).

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ИСТОЧНИК KP.RU