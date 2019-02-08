Какое количество реагентов используют на дорогах Ижевска?

СЕГОДНЯ 15:56 2019-02-08T15:59:47+03:00

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В Ижевске используются такие противогололедные материалы как химический реагент «Экосол», который применяют в центре города, в других районах – песчанно-соляная смесь. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Использование протовогололедных материалов зависит от нескольких параметров - дорожной обстановки, интенсивности снегопадов, температуры наружного воздуха. Нами разработана специальная таблица, которая утверждена по поручению Главы города Олега Бекмеметьева, где указано необходимое количество реагентов. Она есть в диспетчерской, доведена до всех мастеров подрядных организаций и по ней можно определить - сколько и какой реагент должен использоваться, - пояснил директор МУП «ДРЭУ» Андрей Лубенец.

Во время снегопада реагентами посыпают только отдельные места, где есть накаты и места подъемов, чтобы не буксовала техника. Например, 7 февраля, по словам директора МУП «ДРЭУ», на дороги Ижевска было высыпано около 80 тонн реагента и около 270 тонн песчанно-соляной смеси.

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ИСТОЧНИК KP.RU