Известный продюсер высказал свое предположение о том, что могло случиться с Децлом в клубе Ижевска

СЕГОДНЯ 14:18 2019-02-09T18:31:00+03:00

Андрей Разин был знаком с Кириллом с детства

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Известный продюсер Андрей Разин высказал свое предположение о том, что могло случиться в клубе Ижевска с Децлом. Об этом он рассказал на телеканале «Россия 1» в программе «Выход в люди».

- Когда ему стало плохо, все убежали, я не понимаю, почему его оставили одного в гримерке. Кирилл никогда не лечился в клиниках и курил в клипах обычные сигареты, притворяясь, что это запрещенные вещества. Он прекрасно отработал в Ижевске. И сейчас следственный комитет ведет расследование, ведь это могло быть отравление, - поделился своими мыслями Андрей Разин.

Однако на данный момент причина смерти исполнителя не известна. Концертный директор исполнителя заявил, что запрещенные вещества Децл не употреблял.

По факту смерти исполнителя ведется расследование и нет никаких подтвержений о том, что его отравили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/690482" frameborder="0"></iframe> «Так мы с тобой и не поговорили».Децл и его отец не общались почти 20 лет. Между ними навсегда остались тысячи несказанных слов…

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Эксперты не обнаружили следов запрещенных веществ на теле Децла.

ИСТОЧНИК KP.RU