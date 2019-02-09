Известный продюсер высказал свое предположение о том, что могло случиться с Децлом в клубе Ижевска
Известный продюсер Андрей Разин высказал свое предположение о том, что могло случиться в клубе Ижевска с Децлом. Об этом он рассказал на телеканале «Россия 1» в программе «Выход в люди».
- Когда ему стало плохо, все убежали, я не понимаю, почему его оставили одного в гримерке. Кирилл никогда не лечился в клиниках и курил в клипах обычные сигареты, притворяясь, что это запрещенные вещества. Он прекрасно отработал в Ижевске. И сейчас следственный комитет ведет расследование, ведь это могло быть отравление, - поделился своими мыслями Андрей Разин.
Однако на данный момент причина смерти исполнителя не известна. Концертный директор исполнителя заявил, что запрещенные вещества Децл не употреблял.
По факту смерти исполнителя ведется расследование и нет никаких подтвержений о том, что его отравили.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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