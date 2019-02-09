В рамках Года здоровья в Удмуртии прошла традиционная лыжная гонка «Лыжня России»

СЕГОДНЯ 16:43 2019-02-09T16:43:33+03:00

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В Удмуртии в рамках Года здоровья состоялась традиционная массовая лыжная гонка «Лыжня России». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

- Удмуртия даёт нашей стране наибольшее количество чемпионов-лыжников, и это обстоятельство обязывает нас всех проводить традиционные соревнования гонщиков на самом высоком уровне. Этот праздник не только оздоравливает людей, но и заряжает положительной энергией на весь год, - обратился к участникам руководитель администрации главы и правительства республики Сергей Смирнов.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Соревнования прошли на лыжном комплексе имени Галины Кулаковой, к тому же там были открыты вакс-кабины для спортсменов, где они смогут переодеться, подготовить снаряжение и отдохнуть. Такие кабины позволят проводитьсоревнования всероссийского уровня.

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ИСТОЧНИК KP.RU