Спортивный комплекс с 25-метровым бассейном открыли в Удмуртии

СЕГОДНЯ 08:41 2019-02-10T08:45:15+03:00

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Спортивный комплекс «Заря» с 25-метровым плавательным бассейном открылся в деревне Пирогово Завьяловского района Удмуртии.

Как сообщает пресс-службы главы и правительства Удмуртии, спортивный комплекс построили в рамках государственно-частного партнёрства. Общий объём частных инвестиций в проект - более 200 миллионов рублей.

Бассейн построен по стандартам Международной федерации плавания FINA: его длина составляет 25 метров, ширина 16 метров (шесть дорожек), высота потолка 12 метров и имеется система климат-контроля воздуха. Также в спортивном комплексе есть тренировочные и тренажёрные залы, кафе и раздевалки.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

- Спортивный комплекс смогут посещать учащиеся и воспитанники школ и детских дошкольных учреждений Завьяловского района и Ленинского района Ижевска. Введённый в эксплуатацию объект создаст условия, обеспечивающие возможность для жителей Удмуртии вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом, - сообщил первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

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ИСТОЧНИК KP.RU