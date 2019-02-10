Предпринимателя из Удмуртии подозревают в мошенничестве на более полумиллиона рублей
Предпринимателя из Удмуртии подозревают в крупном мошенничестве – на сумму 540 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску, в 2016 году ижевчанка обратилась к предпринимателю, занимающемуся строительством срубов. Уже во время строительства мужчина попросил у нее в долг деньги на развитие бизнеса, а когда была составлена расписка, женщина передала нужную сумму. После этого предприниматель еще несколько раз обращался к ижевчанке с аналогичными просьбами.
Однако в запланированный срок предприниматель деньги не вернул и несколько раз переносил дату возврата долга. В конце 2018 года ижевчанка, так и не дождавшись денег, обратилась в полицию.
Сотрудники уголовного розыска задержали 30-летнего злоумышленника, и сейчас он находится под подпиской о невыезде. Кроме того, устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
- Какое количество реагентов используют на дорогах Ижевска? (подробнее)
- Еще один пешеходный переход могут убрать в Ижевске. В администрацию города уже направлено предложение о его ликвидации (подробнее)
- Массовые проверки водителей на выявление алкогольного опьянения пройдут в Ижевске (подробнее)
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»