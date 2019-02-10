2019-02-10T11:09:18+03:00
Происшествия

Предпринимателя из Удмуртии подозревают в мошенничестве на более полумиллиона рублей

Женщина дала предпринимателю в долг деньги на развитие бизнеса
Наталья Сорокина
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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Предпринимателя из Удмуртии подозревают в крупном мошенничестве – на сумму 540 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску, в 2016 году ижевчанка обратилась к предпринимателю, занимающемуся строительством срубов. Уже во время строительства мужчина попросил у нее в долг деньги на развитие бизнеса, а когда была составлена расписка, женщина передала нужную сумму. После этого предприниматель еще несколько раз обращался к ижевчанке с аналогичными просьбами.

Однако в запланированный срок предприниматель деньги не вернул и несколько раз переносил дату возврата долга. В конце 2018 года ижевчанка, так и не дождавшись денег, обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали 30-летнего злоумышленника, и сейчас он находится под подпиской о невыезде. Кроме того, устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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