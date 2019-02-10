2019-02-10T14:06:00+03:00
Общество

Уроженка Ижевска Алина Загитова рассказала, как ограничивала себя в еде на Олимпиаде 2018

Сейчас фигуристка решила больше времени уделять своему здоровью
Евгений НЕСЫННаталья Сорокина
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Известная фигуристка, уроженка Ижевска Алина Загитова рассказала, как ей пришлось ограничивать себя в еде во время Олимпиады 2018. По словам спортсменки, она даже боялась пить воду.

- Сильнее всего я ограничивала себя на Олимпиаде. Во время Игр я, можно сказать, даже не пила воду. Мы просто полоскали рот и выплевывали. Но это так, детали, - цитирует слова Алины Загитовой Sport24.

Теперь же фигуристка решила уделять своему здоровью больше времени и правильно питаться. При этом призналась, что чипсы совсем не ест, а вот сладкое нравится.

Также Алина Загитова рассказала, что думает о написании автобиографии. Однако пока решила отложить эту работу на окончание спортивной карьеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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