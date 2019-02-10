2019-02-10T15:48:05+03:00
Общество

Кандидатов для занесения на Доску почета выберут в Ижевске

Документы будут принимать от граждан и трудовых коллективов
Наталья Сорокина
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Фото: пресс-служба Администрации ИжевскаФото: пресс-служба Администрации Ижевска
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В Ижевске пройдет отбор среди граждан и трудовых коллективов, претендующих на занесение на Доску почета Ижевска. Заявки на рассмотрение комиссии будут принимать с 15 февраля и до 31 марта 2019 года. Всего на Доске будут размещены 14 фотографий граждан и 6 стендов наименований трудовых коллективов, которые внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие города, добившиеся наивысших показателей и имеющие иные заслуги перед Ижевском.

Отбор трудовых коллективов и граждан будет проходить по нескольким сферам деятельности, в том числе: дорожной отрасли, правоохранительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства, культуры, образования, здравоохранения, общественного питания. При этом учреждение или общественное объединение Ижевска может выдвинуть не более одного кандидата для занесения на Доску почета, сообщает пресс-служба Администрации города.

Напомним, фотографии и имена граждан, а также наименования коллективов заносят ежегодно сроком на один год. Открытие обновленной Доски почета будет приурочено к Дню города Ижевска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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