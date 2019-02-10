Лыжник из Удмуртии вошел в состав команды на Чемпионат мира в Австрии

СЕГОДНЯ 16:36 2019-02-10T16:50:00+03:00

Соревнования пройдут с 19 февраля по 3 марта

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Спортсмен из Удмуртии Максим Вылегжанин вошел в состав команды на Чемпионат мира по лыжным гонкам. Соревнования пройдут в австрийском городе Зеефельд с 19 февраля по 3 марта.

Как сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России, всего в состав сборной вошли 24 человека: 12 женщин и 12 мужчин.

В программе соревнований: спринт свободным стилем, скиатлон 15/30 км, командный спринт классическим стилем, индивидуальная гонка, эстафета, масс-старт.

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ИСТОЧНИК KP.RU