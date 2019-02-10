Лыжник из Удмуртии вошел в состав команды на Чемпионат мира в Австрии
Спортсмен из Удмуртии Максим Вылегжанин вошел в состав команды на Чемпионат мира по лыжным гонкам. Соревнования пройдут в австрийском городе Зеефельд с 19 февраля по 3 марта.
Как сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России, всего в состав сборной вошли 24 человека: 12 женщин и 12 мужчин.
В программе соревнований: спринт свободным стилем, скиатлон 15/30 км, командный спринт классическим стилем, индивидуальная гонка, эстафета, масс-старт.
К другим новостям:
- Какое количество реагентов используют на дорогах Ижевска? (подробнее)
- Автомобили Lada Vesta ижевского автозавода продолжат поставлять в 2019 году на Кубу. Посол Кубы сообщил, что машины пользуются большой популярностью у кубинцев (подробнее)
- Глава Удмуртии назначил директора Института развития образования (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Спорт в Ижевске и Удмуртии»