2019-02-11T07:28:18+03:00
Экономика

Инфляция в Удмуртии за январь составила 0,9%

Продукты продолжают дорожать, а цены на алкоголь не меняются
Ардашева Екатерина
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Как сообщает Удмуртстат, в январе 2019 года индекс потребительских цен в Удмуртии составил 100,9% к декабрю и 104,1% к январю 2018 года.

За месяц на 1,1% подорожали продукты питания. Непродовольственные товары выросли в цене на 0,7%, бытовые услуги – на 0,8%. А вот алкоголь не подорожал.

Напомним, что по данным официальной статистики инфляция за минувший год составила в Удмуртии 3,8%, что немного меньше, чем в среднем по России (4,2%).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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