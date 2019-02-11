На трассе Удмуртии столкнулись два грузовика

11 Февр. 11:25 2019-02-11T19:00:03+03:00

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В Удмуртии 8 февраля на 134 километре автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга» Малопургинского района столкнулись два грузовика. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

- Водитель КамАЗа, 36-летний мужчина, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком под управлением 44-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель грузовика и пассажир КамАЗа, 56-летний мужчина, получили травмы.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике обращается ко всем участникам дорожного движения: водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

Будьте предельно внимательны, не создавайте аварийных ситуаций! При выпадении обильных осадков в виде снега автомобильные шины легко теряют контакт с дорожным покрытием, и автомобиль может внезапно уйти в неуправляемый занос. Кроме того, значительно увеличивается тормозной путь транспортного средства. Даже незначительное превышение скорости, соответствующей сложным погодным условиям, может привести к ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU