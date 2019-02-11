2019-02-11T18:47:00+03:00
Происшествия

Жителя Ижевска осудили за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних

Пострадали шесть подростков
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске вынесли приговор 45-летнему местному жителю, который обвинялся в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- Мужчина устроился сторожем в садоводческое товарищество в Ижевске. Далее знакомился на улице с мальчиками в возрасте около 13 лет, приводил к себе домой, угощал алкоголем, после чего совершал в отношении них сексуальное насилие, - сообщает ведомство.

О преступлении заявила женщина, которая проходила мимо «сторожки» и стала свидетелем происходящего. В рамках расследования было выявлено шесть пострадавших, троих из них обвиняемый заставлял пить алкоголь. Также оказалось, что мужчина был ранее судим за насилие над несовершеннолетними.

По результатам судебно-медицинской экспертизы, осужденный страдает расстройством сексуального поведения в форме педофилии.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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